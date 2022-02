Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Cristiano Ronaldo plombée par... Leo Messi ?

Publié le 14 février 2022 à 20h45 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, qui a un accord de principe avec le Real Madrid, le PSG songerait à recruter Cristiano Ronaldo. Toutefois, CR7 et Lionel Messi ne seraient pas emballés par l'idée de cohabiter à Paris.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Pour pallier le potentiel départ de son numéro 7, le PSG penserait à s'offrir les services de Cristiano Ronaldo, qui ne serait pas du tout épanoui à Manchester United. Toutefois, la signature de CR7 à Paris serait bloquée par un certain Lionel Messi.

«Je ne pense pas que Messi veuille jouer avec Ronaldo»