Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour l'arrivée de Ronaldo à Paris !

Publié le 14 février 2022 à 14h15 par D.M.

La presse anglaise avait évoqué, il y a quelques jours, un intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo. Mais l'international portugais n'aurait pas l'intention de quitter l'Angleterre.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient-ils porter le même maillot la saison prochaine ? A en croire la presse anglaise, cette image n’est pas utopique puisque l’international portugais serait prêt à rejoindre le PSG. Malheureux à Manchester United, CR7 envisagerait de quitter l’Angleterre et de s’engager avec la formation parisienne selon les informations du Mirror. Mais ce lundi, les médias espagnols décrivent une autre réalité en ce qui concerne l’avenir de Ronaldo.

Aucun contact entre Ronaldo et le PSG