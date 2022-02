Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prochain club de Gareth Bale est déjà connu !

Publié le 14 février 2022 à 23h00 par A.C.

De retour au Real Madrid l’été dernier, Gareth Bale pourrait définitivement partir à la fin de son contrat, en juin prochain.

L’armoire à trophée de Gareth Bale est bien remplie, mais il ne devrait pas laisser un grand souvenir au Real Madrid. Le Gallois a souvent créé la polémique pour ses blessures à répétition, ses déclarations parfois assez étranges ainsi que sa passion sur le golf, qui semble souvent empiéter sur sa vie de footballeur. Il est donc assez logique d’entendre les médias espagnols annoncer que Florentino Pérez n’a aucune intention de prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain. D’ailleurs, avec l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG, il ne devrait plus y avoir de place pour Bale...

Retour à Tottenham pour Gareth Bale