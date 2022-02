Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un improbable retournement de situation pour l'avenir de Bale ? La réponse

Publié le 13 février 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Titularisé face à Villarreal ce samedi, Gareth Bale a retrouvé du temps de jeu et candidate pour une place de titulaire face au PSG mardi prochain. Mais en ce qui concerne son avenir au Real Madrid, les dés seraient jetés.

Une victoire, qui fait du bien ! Vainqueur de Rennes vendredi dernier (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé dans les ultimes instants de la rencontre, le PSG a fait le plein de confiance avant de défier le Real Madrid mardi prochain en huitième de finale aller de la Ligue des champions. De son côté, le club espagnol n’a pu obtenu les trois points ce samedi. En déplacement à Villarreal, la formation entraînée par Carlo Ancelotti n’a pu faire mieux que le match nul en championnat (0-0). Pour cette rencontre, le technicien italien avait décidé d’innover sur le front de l’attaque. En l’absence de Karim Benzema, les clés du camion ont été confiées à Gareth Bale. Agé de 32 ans, l’international gallois, blessé lors de la première partie de saison, n’avait plus été titularisé en Liga depuis le 28 août dernier, et un match face au Bétis. Une surprise, sur laquelle s’est prononcé Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Ancelotti remet Bale au premier plan

Le technicien s’est montré satisfait après avoir observé la prestation de Gareth Bale, qui a manqué d’efficacité devant le but. « Il a bien travaillé. Nous lui avons demandé d'attaquer depuis l'arrière, et en seconde période, il a eu des occasions. Il a manqué de réussite » a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse. Alors que Karim Benzema demeure toujours aussi incertain pour le choc face au PSG, l’avant-centre gallois pourrait-il débuter au Parc des Princes ? L’entraîneur du Real Madrid a laissé planer le doute. « Gareth Bale titulaire face au PSG ? Je ne sais pas, nous devons attendre et voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Espérons que nous pourrons récupérer tout le monde. Mais Bale a eu une opportunité et il a été bon. Il a failli marquer, il a été dangereux » a lâché Ancelotti dans des propos rapportés par Real-France.

Les négociations en stand-by pour Bale