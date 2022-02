Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte du Barça s’ouvre pour une star de Pochettino !

Publié le 15 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il ne devrait pas bénéficier d’une offre de prolongation de contrat de la part de la direction du PSG, Angel Di Maria aurait tapé dans l’oeil du FC Barcelone d’après la presse ibérique.

Angel Di Maria serait susceptible de vivre ses derniers moments au PSG. En effet, contrairement à l’exercice précédent, une prolongation de contrat ne devrait pas lui être soumise par Leonardo. C’est du moins ce que L’Équipe affirmait dernièrement en soulignant le fait que le directeur sportif du PSG aurait pour objectif de tourner la page Di Maria, dont le contrat arrive à expiration le 30 juin prochain, afin de travailler sur les recrutements de Paul Pogba ou de Lucas Paqueta entre autres. Pour ce qui est de l’avenir de Di Maria, des options au Brésil et en Europe se présenteraient à lui selon le journaliste Ekrem Konur.

Le FC Barcelone en pincerait pour Di Maria