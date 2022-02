Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation tonitruante sur les plans du PSG pour Mbappé !

Publié le 15 février 2022 à 12h10 par Th.B.

Alors qu’il refuserait toujours autant de prolonger son contrat au PSG, les propriétaires du club de la capitale seraient prêts à tout pour inverser la tendance. Quitte à frôler la faillite pour la prolongation de Kylian Mbappé.

Recruté au nez et à la barbe du Real Madrid à l’été 2017, qui était pourtant prêt à casser sa tirelire afin de l’attirer à la Casa Blanca , le PSG a remporté une bataille pour Kylian Mbappé, mais pas la guerre. En effet, le Real Madrid est revenu à la charge à l’occasion du dernier mercato estival en étant prêt à rembourser les 180M€ investis pour Kylian Mbappé. Une offre que les hauts dirigeants du PSG ont catégoriquement refusée, permettant à Mbappé d’entrer dans l’ultime année de son contrat expirant en juin prochain. Depuis, de multiples propositions ont été proposées au clan Mbappé comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier avec une offre dépassant les 25M€ de salaire à l’année pour laquelle l’Émir du Qatar en était l’instigateur. Une détermination à l’image de l’ensemble de la direction du PSG dans ce dossier brûlant.

Le PSG serait prêt à frôler la faillite pour Mbappé