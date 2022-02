Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse menace identifiée pour ce joueur de l'OL ?

Publié le 15 février 2022 à 10h00 par La rédaction

Intéressé par Jason Denayer pour densifier sa défense, le Real Madrid doit néanmoins faire face à la concurrence de Naples. Le club italien serait prêt à offrir un contrat de 3 ans au joueur de l’OL.

En déplacement ce soir sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG, le Real Madrid misera une nouvelle fois sur son excellente charnière composée de David Alaba et Eder Militao. Malgré les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane l’été dernier, la Maison Blanche a su se renforcer pour ne pas perdre en qualité. Cependant, là où le Real est juste, c’est au niveau de sa profondeur de banc. Seul Nacho semble capable de s’insérer dans cette défense en cas d’absence d’un des deux titulaires. Ce qui explique l’intérêt du Real Madrid pour Jason Denayer, le défenseur de l’OL.

Naples prêt à offrir un contrat de 3 ans à Jason Denayer

En fin de contrat à l’issue de la saison, le Belge intéresserait également Newcastle, la Juventus, le FC Barcelone et Naples. Et ce dernier serait le plus chaud sur ce dossier. D’après les informations du journaliste turc Ekrem Konur, le club italien s’apprêterait à offrir un contrat de trois saisons à Jason Denayer. Le Real Madrid est prévenu et va devoir s’activer s’il veut espérer attirer l’international belge dans la capitale espagnole.