Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar préparerait du lourd pour Paul Pogba !

Publié le 15 février 2022 à 9h15 par Th.B.

Dans le viseur des décideurs du PSG depuis un bon moment à présent, Paul Pogba permettrait au club de la capitale de remplir deux cases à l’importance capitale, le sportif et le commercial. De quoi justifier un éventuel contrat en or…

Considéré comme étant l’un des joueurs les plus complets à son poste depuis plusieurs années désormais, Paul Pogba n’a cependant jamais évolué au sein de l’élite du football français. Une situation à laquelle le PSG souhaiterait remédier. Dès le dernier mercato estival, il a été grandement question du recrutement de Paul Pogba, moment où il ne lui restait qu’une année de contrat à Manchester United. Cependant, l’opportunité Lionel Messi s’est finalement présentée au PSG, qui n’a pas hésité à se jeter dessus, reportant ainsi l’opération Pogba à l’été 2022. The Independent faisait part d’un pont d’or préparé par le Paris Saint-Germain à Paul Pogba avec un salaire hebdomadaire de 600 000€.

Le PSG veut frapper un gros coup sportif et marketing avec Pogba !