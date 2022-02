Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti prend une grosse décision pour son avenir !

Publié le 15 février 2022 à 8h45 par T.M.

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti est aujourd’hui plus heureux que jamais dans la capitale française. Au point que l’Italien n’envisage pas de faire ses valises de sitôt.

Au fil des années, Marco Verratti a pris de l’importance au PSG. Arrivé dans l’anonymat le plus total, l’Italien est aujourd’hui l’un des cadres du club de la capitale. Et à Paris, le milieu de terrain a trouvé une seconde maison. Dernièrement, Verratti n’avait d’ailleurs pas caché ses intention pour son avenir, expliquant qu’il ne dirait pas non à une fin de carrière au PSG : « Si je pense à la vie d’après ? Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici ».

Un avenir… au PSG !