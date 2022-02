Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message fort pour cet ancien du FC Barcelone !

Publié le 15 février 2022 à 7h30 par A.C.

Pablo Longoria serait déjà en train de préparer un gros coup pour le prochain mercato estival de l’OM, avec Gerard Deulofeu de l’Udinese.

Décidément, l’Olympique de Marseille n’est jamais rassasié. Après avoir bouclé plus d’une dizaine de recrues entre l’été dernier et cet hiver, Pablo Longoria semble déjà concentré sur ses prochains objectifs. En Italie on assure en effet que le président de l’OM n’aurait pas dit son dernier mot pour Gerard Deulofeu, qu’il avait vraisemblablement tenté de recruter en toute fin du mercato. Pourtant, son club de l’Udinese a douché les espoirs marseillais. « Nous avons lu des choses sur Deulofeu... parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous » a déclaré Pierpaolo Marino, directeur technique du club frioulan, au micro d’ Udinese TV . « Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu ».

L’Udinese souhaite garder Deulofeu le plus longtemps possible