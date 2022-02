Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Cristiano Ronaldo, c’est terminé !

Publié le 15 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien que son nom soit lié au PSG ces derniers temps, Cristiano Ronaldo n’envisagerait pas de troquer la tunique de Manchester United pour celle du PSG, ou pas n’importe quelle autre.

Et si seulement une saison après Lionel Messi, le PSG parvenait à recruter son éternel rival en la personne de Cristiano Ronaldo ? Avec le potentiel départ de Mauricio Pochettino pour Manchester United et l’éventuelle nomination de Zinedine Zidane sur le banc du PSG, des retrouvailles entre Zidane et Ronaldo ont été évoquées par les médias anglais et espagnols alors qu’en parallèle, le quintuple Ballon d’or serait frustré de la situation sportive dans laquelle il se trouve à Manchester United. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à une signature de Cristiano Ronaldo au PSG voire même d’un départ de Manchester United.

Pas de départ de Manchester pour le PSG