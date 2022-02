Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a pris une décision retentissante pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 15 février 2022 à 9h10 par La rédaction

Mis sur le banc depuis le début de saison, Alvaro Gonzalez voit son avenir s’assombrir à l'OM. L’Espagnol aurait même été prévenu par Jorge Sampaoli de son déclassement dans la hiérarchie des centraux.

Le week-end dernier, Alvaro Gonzalez a mis sous tension l’OM. Après son interview accordée à AS , le club olympien est monté au créneau, n’appréciant pas les propos utilisés par le défenseur espagnol qui en plus de cela n’aurait pas communiqué la moindre information sur cet entretien. Se plaignant de son temps de jeu et de la considération que l’OM lui accorde, Alvaro aurait pu être absent du groupe à Metz. Finalement, Jorge Sampaoli a décidé de lui faire confiance et de l’emmener avec lui en Lorraine. Une décision qui démontre tout l’impact de l’entraîneur argentin sur le niveau sportif.

L’avenir d’Alvaro Gonzalez est bouché à Marseille