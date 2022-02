Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération révélée autour de Mauro Icardi !

Publié le 15 février 2022 à 5h00 par T.M.

Cet hiver, Mauro Icardi n’a finalement pas quitté le PSG. Pourtant, différents scénarios auraient été explorés pour se séparer de l’Argentin.

Leonardo voulait faire le ménage au PSG durant le mois de janvier. Le départ de Mauro Icardi était notamment souhaité dans la capitale, mais l’Argentin aurait été très clair à ce sujet : il ne voulait pas partir. Pourtant, différentes solutions se seraient présentées à lui cet hiver. Il a notamment été question d’un possible échange avec le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Et voilà que selon les informations de The Athletic , une arrivée à Arsenal aurait également été possible.

Aubameyang contre Icardi ?

Plus en odeur de sainteté à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint le FC Barcelone cet hiver. Mais avant cela, les Gunners auraient étudié différentes options. Ainsi, un échange avec Alvaro Morata et la Juventus aurait été envisagé, de même qu’avec le PSG et Mauro Icardi. Toutefois, comme expliqué par le média britannique, Arsenal n’aurait pas souhaité aller plus loin avec l’Argentin.