Mercato - PSG : Nouvel espoir pour le Qatar avec Kylian Mbappé !

Publié le 15 février 2022 à 9h45 par La rédaction

Malgré la fin de son contrat qui se profile en juin prochain, Kylian Mbappé continue de discuter avec le PSG dans l’optique d’une éventuelle prolongation, alors que le dialogue semblait rompu il y a peu.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid et son départ libre du PSG en juin prochain semble se préciser de jour en jour. D’ailleurs, ces dernières semaines, le dialogue semblait totalement rompu entre la direction du PSG et l’attaquant français, le Qatar ayant multiplié les échecs pour tenter de prolonger Mbappé. Mais la situation aurait légèrement évolue en coulisses…

Le PSG a repris les négociations avec Mbappé