Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ est déjà bouclé pour l'été 2022 !

Publié le 15 février 2022 à 9h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara semble loin de signer un nouveau bail. A tel point qu’à l’OM, plus personne ne croirait en une prolongation.

A 21 ans, Boubacar Kamara est toujours un joueur de l’Olympique de Marseille. Malgré les envies de départ et les sirènes de la Premier League, le joueur formé au club n’a pas voulu bouger et a préféré rester une saison de plus à Marseille. Pour le plus grand bonheur des supporters de l’OM. Titulaire indiscutable dans un rôle hybride de milieu défensif et défenseur central, Boubacar Kamara est dans la meilleure saison de sa carrière. Et sans lui, l’OM de Jorge Sampaoli affiche un visage extrêmement différent. Sur les 23 derniers matchs sans Kamara, l’OM n’en a gagné que trois. De quoi inquiéter encore plus à moins de six mois de la fin de son contrat.

Aucun espoir de prolongation pour Kamara