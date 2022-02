Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision de taille sur l’avenir de Marco Verratti !

Publié le 15 février 2022 à 10h45 par T.M.

Heureux au PSG, Marco Verratti voudrait continuer avec le club de la capitale. Pour autant, une prolongation ne serait pas encore à l’ordre du jour pour l’Italien.

En 2012, Leonardo avait étonné tout le monde en allant chercher Marco Verratti en Serie B, à Pescara. Un choix qui est aujourd’hui validé par tout le monde puisque l’Italien est l’un des cadres du club de la capitale. Une histoire d’amour qui dure depuis maintenant près de 10 ans et elle pourrait ne pas s’arrêter de sitôt. En effet, Verratti est plus heureux que jamais au PSG et ne s’imaginerait pas quitter Paris prochainement.

Une prolongation encore loin ?