OM - Malaise : La tension monte entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli !

Publié le 15 février 2022 à 4h45 par T.M.

Ce dimanche, face à Metz, Arkadiusz Milik a encore débuté la rencontre sur le banc de touche. Un choix fort de Jorge Sampaoli qui n’a pas manqué de rajouter de l’huile sur le feu au conflit déjà existant entre les deux hommes.

Excellent la saison passée après son arrivée à l’OM, Arkadiusz Milik a en revanche beaucoup plus de mal pour cet exercice. En effet, le Polonais a rencontré de grosses difficultés sur le terrain et à obtenir la confiance de Jorge Sampaoli. A plusieurs reprises, l’entraîneur de l’OM avait décidé de se priver de son attaquant au coup d’envoi, préférant même évoluer avec Dimitri Payet comme faux 9. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir et susciter l’incompréhension d’Arkadiusz Milik.

« Il y a des choses que je ne comprend pas »