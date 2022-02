Foot - OM

OM - Malaise : Daniel Riolo interpelle les fans de l'OM pour Jorge Sampaoli !

Publié le 15 février 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli commence à subir plusieurs critiques concernant ses choix tactiques, Daniel Riolo estime que les résultats parlent d'eux-mêmes.

Bien que l'OM pointe à la deuxième place de Ligue 1 avec quatre points d'avance sur l'OGC Nice, les supporters marseillais commencent à afficher leurs interrogations sur Jorge Sampaoli. Le parcours en Ligue Europa et la récente élimination en quart de finale de la Coupe de France contre les Aiglons (1-4), passent mal, mais Daniel Riolo estime que les supporters de l'OM n'ont pas trop de raison de se plaindre.

«Aujourd’hui quand tu es supporter de l’OM tu dois être content…»