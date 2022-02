Foot - OM

OM - Clash : Antonetti charge l’OM sur l’arbitrage !

Publié le 14 février 2022 à 10h10 par La rédaction

Après la défaite du FC Metz face à l’Olympique de Marseille dimanche soir, Frédéric Antonetti a fait part de son ressenti sur la rencontre. S’il estime que les phocéens ont de nombreuses qualités, celui-ci pense également qu’ils maitrisent l’arbitrage.

Battu 1-2 à domicile par l’Olympique de Marseille, le FC Metz aurait pu espérer un meilleur résultat. Revenus au score à la 52ème minute après avoir concédé l’ouverture du score à la 26ème, les hommes de Frédéric Antonetti ont tenu tête à l’OM un bon moment. C’était sans compter sur Arkadiusz Milik. Auteur d’un somptueux retourné acrobatique juste après son entrée en jeu, le buteur polonais a donc donné la victoire aux siens.

« L’OM maîtrise le jeu et parfois l’arbitrage »