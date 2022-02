Foot - OM

OM : Kamara reçoit un improbable appel du pied pour son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 2h45 par A.M.

Alors qu'il semble toujours incertain pour son avenir international, Boubacar Kamara est interpellé par Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal.

Au cœur des toutes les discussions pour son avenir en club, Boubacar Kamara fait également parler de lui pour son futur en sélection. Et pour cause, alors que Didier Deschamps continue de se passer du jeune joueur de l'OM en équipe de France, Boubacar Kamara a la possibilité d'opter pour le Sénégal, récent vainqueur de la CAN. Et Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Téranga, a ouvert la porte au Marseillais.

Cissé ouvre la porte à Kamara