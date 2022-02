Foot - OM

OM - Clash : Ça chauffe pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 13 février 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Au lendemain de ses déclarations fracassantes sur sa situation, Alvaro Gonzalez est au cœur des tensions en interne. Pablo Longoria, qui a déjà appelé son défenseur, va le rencontrer prochainement avant de prendre d'éventuelles sanctions contre l'ancien joueur de Villarreal.

La situation d'Alvaro Gonzalez inquiète à l'OM. Il faut dire que le défenseur espagnol comme à faire part de ses états d'âme. En effet, l'ancien de Villarreal, qui avait prolongé son contrat il y a quelques mois vit mal son déclassement. Confronté à la concurrence de William Saliba, Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car ou encore Luan Peres, et même de Sead Kolasinac désormais, Alvaro Gonzalez joue peu au point d'avoir été poussé au départ cet hiver. « On avait l'intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s'adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions », confiait d'ailleurs Pablo Longoria durant le mois de janvier. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, à l'image de l'ASSE, Bordeaux, Osasuna ou encore Valence, Alvaro Gonzalez est resté à l'OM. Mais il ne joue toujours pas. Par conséquent, dans les colonnes de AS , l'Espagnol a affiché son mécontentement reprochant à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli de l'avoir « rabaissé d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière . »

Alvaro Gonzalez sanctionné ?