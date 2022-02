Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien attaquant du PSG a recalé Longoria et Sampaoli !

Publié le 14 février 2022 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'intérêt de l'OM, Kevin Gameiro confirme avoir repoussé les avances du club phocéen.

En fin de contrat avec Valence, Kevin Gameiro s'est retrouvé libre sur le marché l'été dernier. Et l'ancien attaquant du PSG s'est finalement engagé avec Strasbourg où il réalise une belle saison. Mais avant cela, Kevin Gameiro ne manquait pas de sollicitations. Il reconnaît notamment que l'OM a tenté de le recruter, mais il a finalement décliné les avances de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Gameiro confirme qu'il a refusé l'OM