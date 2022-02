Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur le choix de Gameiro de snober l’OM !

Publié le 13 février 2022 à 15h10 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, Kevin Gameiro a dit non à l’OM, préférant revenir à Strasbourg. Un choix à propos duquel des précisions ont été apportées.

Lors du dernier mercato estival, l’OM était à la recherche d’un attaquant pour venir épauler Arkadiusz Milik. Si aucun joueur n’est finalement arrivé, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli avaient pensé à Kevin Gameiro. Ce dernier a toutefois fait le choix de retourner à Strasbourg. Et pour Le Vestiaire , Gameiro a expliqué à propos de son choix de snober l’OM : « Marseille était très intéressé, j’avais le président au téléphone, j’avais aussi le coach. Je connaissais les deux. J’ai eu beaucoup d’appels téléphoniques. Il y avait beaucoup d’excitation de ma part, après j’ai fait le choix de pas y aller. Un choix personnel et familial on va dire ».

Les craintes de Gameiro