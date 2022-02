Foot - OM

OM - Clash : Longoria a mis la pression sur Alvaro en coulisses !

Publié le 14 février 2022 à 3h15 par A.M.

Après ses déclarations fracassantes sur sa situation, Alvaro Gonzalez a été recadré en privé par Pablo Longoria, le président de l'OM.

Déçu de sa situation que ce soit durant le mercato ou par son temps de jeu, Alvaro Gonzalez a vidé son sac. Dans une interview accordée à AS , l'Espagnol a affiché son mécontentement reprochant à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli de l'avoir « rabaissé d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière. » Et cela pourrait lui coûter.

Longoria a appelé Alvaro