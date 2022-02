Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès affiche d'énormes doutes...

Publié le 15 février 2022 à 3h30 par A.M.

Malgré la victoire contre le FC Metz (2-1), Pierre Ménès n'est pas totalement convaincu par l'OM de Jorge Sampaoli.

Depuis le début de saison, l'OM alterne le bon et le moins dans le jeu. Malgré tout, en terme de résultats, le club phocéen remplie ses objectifs, au moins en Ligue 1. Vainqueurs à Metz dimanche soir (2-1), les Marseillais ont fait les breaks au classement en prenant quatre points d'avance sur l'OGC Nice, troisième. Malgré tout, Pierre Ménès affiche de gros doutes sur le niveau de jeu de l'OM.

«J’attends autre chose d’une équipe classée 2e de Ligue 1»