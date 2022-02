Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli répond clairement à Milik !

Publié le 14 février 2022 à 9h10 par A.M.

Sur le banc au coup d'envoi du match à Metz, Arkadiusz Milik est entré en jeu et a débloqué la situation afin de permettre à l'OM de s'imposer (2-1). Jorge Sampaoli a justifié son choix largement commenté de se passer du Polonais au coup d'envoi.

Le cas Milik ne cesse de faire parler. En effet, malgré un triplé contre Angers (5-2) récemment, le Polonais démarrait une nouvelle fois sur le banc dimanche soir contre le FC Metz (2-1). Jorge Sampaoli a préféré aligner Cédric Bakambu aux côtés de Bamba Dieng, de retour de la CAN qu'il a remportée avec le Sénégal. Malgré tout, c'est bien Arkadiusz Milik qui a offert la victoire à l'OM après son entrée en jeu. Et le Polonais affichait son incompréhension après le match au micro de Prime Video : « Comment j'ai pris le fait de ne pas être titulaire ? Il y a des choses que je ne comprend pas, mais je fais mon boulot . » En conférence de presse, Jorge Sampaoli lui a répondu.

«Ce qui me préoccupe avant tout, c'est l'OM et pas le cas particulier de tel ou tel joueur»