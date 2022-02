Foot - OM

OM - Clash : Pablo Longoria répond à la sortie fracassante d'Alvaro Gonzalez !

Publié le 13 février 2022 à 21h15 par A.D. mis à jour le 13 février 2022 à 21h20

Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, Alvaro Gonzalez a réglé ses comptes avec la direction de l'OM, qui se serait très mal comportée à son égard. Ce dimanche soir, Pablo Longoria a tenu à répondre à la sortie fracassante de son défenseur central.

Interrogé par AS , Alvaro Gonzalez a fait une sortie qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, le défenseur de l'OM s'en est pris à sa direction, expliquant qu'elle avait eu une mauvaise attitude vis-à-vis de lui. « (Pablo Longoria et Jorge Sampaoli m'ont) rabaissé d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » , a confié Alvaro Gonzalez avant d'ajouter : « le club a pris la décision de me trouver un club par tous les moyens. Ils ne me l’ont pas dit, ils l’ont dit à mes agents à qui j’ai répondu alors pourquoi ils m’avaient prolongé de trois ans. J’ai dit qu’à l’été j’avais de meilleures opportunités après les deux années que je venais de faire en jouant la Ligue des Champions. J’avais de bons prétendants en Europe et pourquoi alors ils n’avaient pas pris cette décision en été. (…) Durant le mercato hivernal, j’ai dit à l’OM que je ne bougerai pas ».

«On n'était pas contents de cette sortie à la presse espagnole»