Foot - OM

OM - Malaise : Les critiques s’enchainent contre Sampaoli !

Publié le 13 février 2022 à 5h00 par T.M.

Depuis un an maintenant, Jorge Sampaoli est aux commandes à l’OM. Toutefois, la gestion de l’Argentin ne semble pas vraiment faire l’unanimité.

Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli n’hésite pas à imposer ses choix pour diriger. Et régulièrement, cela se fait au détriment de certains joueurs. Dernièrement, Dario Benedetto et Valère Germain n’ont ainsi pas hésité à dire ce qu’ils avaient sur le coeur. « Comment ça s'est passé avec Sampaoli et pourquoi cela s'est terminé comme ça ? C'est difficile, je préfère éviter les commentaires. La vérité c'est qu'on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'ils devaient se comporter », expliquait l’Argentin, quand le Français lâchait lui : « Il concernait beaucoup plus les titulaires que ceux qui ne jouaient pas. Il n'a rien annoncé mais il avait une façon d'entraîner. Il prenait le groupe des titulaires à une certaine heure et ils les faisaient travailler avec des jeunes. Et nous les remplaçants, on arrivait soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard et on faisait les mêmes entraînements. Mais on ne s'entraînait quasiment pas avec les titulaires ».

« C’est footballistiquement mauvais »