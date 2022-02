Foot - OM

OM - Malaise : La sortie retentissante de Milik sur sa situation !

13 février 2022

Malgré son triplé face à Angers, Arkadiusz Milik n'a pas été titularisé face à Metz ce dimanche soir. Auteur d'une entrée fracassante, ponctuée par un but décisif, l'international polonais a interpellé Jorge Sampaoli concernant son statut de remplaçant.

Grâce à un grand Arkadiusz Milik, l'OM n'a laissé aucune chance à Angers le 4 février (5-2). Après une défaite face à l'OGC Nice en Coupe de France, le club phocéen retrouvait le championnat ce dimanche soir. Et pour l'opposition face à Metz, Jorge Sampaoli a préféré laisser Arkadiusz Milik sur le banc, et ce, malgré son triplé face à Angers. Entré en jeu, l'international polonais s'est mué en sauveur, puisqu'il a inscrit le but de la victoire pour l'OM. Après la rencontre, Arkadiusz Milik s'est donc empressé d'envoyer un message à Jorge Sampaoli sur sa situation.

«Il y a des choses que je ne comprend pas, mais je fais mon boulot »