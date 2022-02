Foot - OM

OM - Malaise : Milik, Sampaoli… Un duo voué à l’échec ?

Publié le 12 février 2022 à 3h00 par A.M.

Depuis le début de saison, Arkadiusz Milik semble avoir du mal à s'épanouir sous les ordres de Jorge Sampaoli. Pour Geoffroy Garétier, les deux hommes ne sont pas compatibles.

Ces derniers jours, Jorge Sampaoli envoyait un message très clair à Arkadiusz Milik. « Je parle souvent avec Arek. C'est plus un joueur de surface que dans le jeu, donc s'il n'arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu'il participe au jeu. J'essaye de parler de ça avec lui, il m'écoute, c'est un professionnel intéressé. S'il ne réussit pas à concrétiser, il ne faut pas que ça pose de problème dans le jeu », confiait l'entraîneur de l'OM. Un signal clair qui témoigne de l'ambiance de Jorge Sampaoli avec son attaquant. Et pour Geoffroy Garétier, c'est significatif de la situation.

«Milik et ses états d'âme, il s'en fout»