Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a eu très chaud avec Milik !

Publié le 13 février 2022 à 0h45 par A.C.

Toujours prêté par le Napoli à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik aurait très bien pu plier bagages lors du dernier mercato hivernal.

Après une fin de saison tonitruante, tout le monde attendant le retour de blessure de Arkadiusz Milik, persuadé de voir un Olympique de Marseille encore plus dangereux offensivement. Finalement, Jorge Sampaoli semblait très bien se débrouiller sans le Polonais ! Auteur d’une saison plutôt décevante dans son ensemble, le joueur de propriété du Napoli a plusieurs fois été poussé sur le banc des remplaçants par Sampaoli et certains se demandent même s’il a vraiment sa place dans le dispositif installé à l’OM. Une grande réponse est arrivée de Milik lors de la 23e journée de Ligue 1, puisqu’il a marqué un triplé face au SCO d’Angers (5-2), réalisant l’un de ses meilleurs matchs de la saison.

La Fiorentina aurait pu miser sur Milik pour oublier Vlahović