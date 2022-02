Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avant Bakambu, Longoria s’est vu proposer un crack brésilien !

Publié le 12 février 2022 à 23h10 par A.C.

Pour accompagner Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque Pablo Longoria s’est tourné vers Cédric Bakambu cet hiver, mais il aurait très bien pu être tenté par une autre piste...

L’été dernier déjà, Jorge Sampaoli semblait réclamer un profil différent de celui d’Arkadiusz Milik pour renforcer le secteur offensif. Plusieurs noms étaient évoqués à l’époque, avec notamment Giovanni Simeone, qui a bien quitté Cagliari mais plutôt pour rejoindre l’Hellas Verona. Personne n’est finalement arrivé et si Bamba Dieng a explosé, Sampaoli a souvent aligné Gerson et Dimitri Payet en faux neufs... jusqu’à maintenant ! Lors du mercato hivernal, Longoria a mis tout le monde d’accord puisqu’il est allé chercher Cédric Bakambu sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert et les résultats se font déjà voir, avec un but dès son premier match de Ligue 1 avec l’OM face au RC Lens (0-2).

La Juve a poussé Kaio Jorge vers l’OM