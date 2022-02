Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'aveu de Saliba sur ce départ hivernal...

Publié le 12 février 2022 à 22h10 par La rédaction

Après avoir vu son ami Jordan Amavi quitter l’OM cet hiver, William Saliba lui a rendu un bel hommage en louant son professionnalisme et son sérieux.

Prolongé par l’OM au printemps dernier, Jordan Amavi a tout de même quitté Marseille cet hiver. Le latéral gauche a été prêté six mois à Nice avec une option d’achat. Un départ qui n’affecte pas Jorge Sampaoli qui ne s’en servait absolument pas. Ce n’est pas la même pour le vestiaire. Très proche de Dimitri Payet, Amavi avait aussi tissé une relation avec William Saliba, arrivé l’été dernier. Le défenseur appartenant à Arsenal n’a pas manqué de lui rendre hommage.

« Même s’il jouait moins, il montrait son professionnalisme »