Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sans Alvaro Gonzalez, Longoria n'aurait pas pu boucler son recrutement !

Publié le 12 février 2022 à 21h10 par La rédaction

Si l’OM devrait sanctionner Alvaro Gonzalez suite à son entretien pour le journal espagnol AS, son geste financier ayant permis à Amine Harit de signer n’aurait pas été oublié en interne.

Depuis ce samedi matin et la publication de son interview accordée à AS , Alvaro Gonzalez est dans la tourmente. Le défenseur espagnol s’est lâché sur son manque de temps de jeu et de considération à l’OM. Et en interne, la pilule ne passe pas. Pablo Longoria l’a eu au téléphone et devrait le rencontrer une nouvelle fois la semaine prochaine. Cependant, l’OM ne manque pas de se souvenir du geste d’Alvaro Gonzalez l’été dernier. Pour permettre à Amine Harit de signer à l’OM, l’ancien joueur de Villarreal avait accepté de reporter son salaire.

« C’était un geste de grande classe »