OM - Malaise : Saliba monte au créneau pour Milik !

Publié le 14 février 2022 à 12h10 par D.M.

Après la victoire de son équipe face au FC Metz ce dimanche (1-2), William Saliba s'est exprimé sur la situation d'Arkadiusz Milik. Encore buteur, l'attaquant polonais n'a pas caché son incompréhension après avoir débuté la rencontre sur le banc.

Auteur d’un triplé face à Angers, Arkadiusz Milik espérait débuter la rencontre face à Metz ce dimanche, mais Jorge Sampaoli en a décidé autrement. L’attaquant polonais a débuté le match sur le banc avant de rentrer en cours de seconde période. Quelques minutes après son entrée en jeu, Milik offrait la victoire à l’OM (1-2). Après la rencontre, le joueur ne cachait pas son incompréhension face au choix de son entraîneur : « C omment j'ai pris le fait de ne pas être titulaire ? Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot. » En conférence de presse, Sampaoli a répondu à l’attaquant. « Les joueurs comme lui, je les qualifie d'absolus. Ils ont cette capacité à décider du sort des matches. Je suis content pour lui, mais surtout pour l'équipe, car ce qui me préoccupe avant tout, c'est l'OM et pas le cas particulier de tel ou tel joueur » a lâché l’entraîneur de l’OM.

« C'est un bosseur et une très bonne personne »