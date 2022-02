Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur l’avenir de Marco Verratti !

Publié le 15 février 2022 à 13h45 par T.M.

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli s’est prononcé sur l’avenir de l’actuel joueur du PSG.

Entre le PSG et Marco Verratti, l’histoire d’amour est très belle et elle dure depuis bientôt 10 ans maintenant. Cela pourrait d’ailleurs encore durer un certain temps, telle serait en tout cas la volonté de l’international Italien. En effet, selon les informations de RMC , Verratti souhaiterait continuer sa carrière au PSG, lui qui chercherait d’ailleurs à acheter un bien immobilier dans la capitale actuellement. Sous contrat jusqu’en 2024, Marco Verratti ne serait toutefois pas encore en discussion avec sa direction pour une prolongation.

« À cet âge… »