Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une première réponse pour Paul Pogba !

Publié le 15 février 2022 à 11h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo garderait un fort intérêt pour Paul Pogba en marge du prochain mercato estival. Néanmoins, le milieu de terrain de Manchester United ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat et prévoirait de ne pas trancher avant la fin de la saison.

Et si la deuxième aventure de Paul Pogba à Manchester United prenait fin à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le champion du monde tricolore ne laisse aucun indice traîner quant à son avenir lorsque son agent Mino Raiola assurait en décembre dernier à Sport1 que plusieurs offres seraient sur la table de la part de clubs européens dont une proposition de prolongation de contrat provenant de Manchester United. Et bien que Leonardo cultiverait le désir de lui dérouler le tapis rouge avec un contrat en or au PSG d’après la presse anglaise, il ne faudrait pas compter sur une décision imminente de la part de Pogba.

Pas de décision avant la fin de la saison pour Pogba !