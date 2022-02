Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba pourrait réserver une surprise XXL pour son avenir !

Publié le 16 février 2022 à 16h30 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG, Leonardo souhaitant toujours autant renforcer l’entrejeu de l’effectif du PSG, Paul Pogba pourrait finalement tromper son monde en signant en faveur d’un autre club de Premier League après son éventuel départ de Manchester United en fin de saison.

Alors que le mercato hivernal vient seulement de fermer ses portes, la concentration de Leonardo serait grandement focalisée sur la prochaine session des transferts. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement à cause de l’incertitude entourant le dossier Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant du PSG n’a toujours pas accepté d’apposer sa signature sur les deux dernières belles offres du Paris Saint-Germain selon The Athletic . De ce fait, il se peut que le directeur sportif du PSG soit contraint de dénicher un successeur à Mbappé sur le marché. Une opération déjà enclenchée puisque plusieurs profils semblent être étudiés par la direction sportive du PSG, d’Erling Braut Haaland à Ousmane Dembélé en passant par Robert Lewandowski ou encore Paulo Dybala… Mais là ne résideraient l’unique dossier chaud de Leonardo, bien qu’il soit prioritaire. En effet, le dirigeant brésilien pourrait devoir, de concert avec les propriétaires du PSG, mener à bien l’opération Zinedine Zidane en cas de licenciement de Mauricio Pochettino. En outre, renforcer l’entrejeu de l’effectif du PSG serait une priorité de Leonardo. Lucas Paqueta et Paul Pogba seraient deux options prises en considération par le PSG selon L’Équipe .

Concentration sur Manchester United, décision en fin de saison !

Cependant, pour ce qui est de Paul Pogba, ce feuilleton peut être qualifié de montagnes russes. En effet, Le Parisien confiait courant janvier que l’hypothèse de relever le challenge du PSG plaisait à Pogba. À présent, et alors qu’il a récemment effectué son retour de blessure à l’aine, le champion du monde tricolore ne se focaliserait que sur la deuxième partie de saison avec Manchester United et repousserait sa décision finale une fois que l’exercice sera arrivé à son terme d’après The Daily Mail. Et ce, bien que son contrat à Manchester United prendra fin en juin prochain. Une prolongation de contrat serait même une possibilité que n’écarterait pas le clan Pogba.

Un éventuel départ pour un autre club de Premier League ?