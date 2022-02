Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a recalé le Qatar !

Publié le 15 février 2022 à 11h10 par Th.B.

Ne cessant de revoir ses propositions salariales à la hausse, les décideurs du PSG auraient vu Kylian Mbappé refuser ses deux dernières offres de contrat XXL…

Depuis quelque temps, il est question d’une détermination de la direction du PSG de prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui prendra fin à l’issue de la saison. Le10sport.com vous révélait à la toute fin du mois d’août que l’Émir du Qatar prévoyait de proposer une toute nouvelle offre revue à la hausse qui permettrait à Mbappé de bénéficier d’un salaire annuel net supérieur à 25M€. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce que l’attaquant du PSG appose cette signature sur ce contrat en question, qu’il aurait d’ailleurs snobé.

Mbappé aurait rejeté deux nouvelles offres du PSG !