Mercato - OM : Arkadiusz Milik a pris une décision forte pour son avenir !

Publié le 15 février 2022 à 10h10 par La rédaction

Remplaçant mais buteur contre Metz, Arkadiusz Milik n’a pas compris le choix de Jorge Sampaoli. Cependant, rien n’aurait changé dans son esprit : il veut briller avec l’OM et rester professionnel jusqu’au mercato.

Après un début de saison compliqué, Arkadiusz Milik a relancé la machine. Comme l’an dernier, il aura suffi d’un triplé contre le SCO Angers pour apaiser la situation. Dans un système nouveau pour l’OM de Jorge Sampaoli, Arek Milik s’est régalé aux côtés de Cédric Bakambu. De nouveau buteur à Nice, le Polonais a ensuite offert la victoire à l’OM lors du déplacement à Metz. Un match lors duquel il a débuté la rencontre sur le banc. Une décision que Milik n’a pas compris. Interrogé par Prime Video Sport à l’issue de la rencontre, l’ancien buteur de Naples s’est lâché : « Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot ».

Arek Milik veut briller avec l’OM