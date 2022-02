Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse espagnole jette un gros froid sur l’avenir de Benzema !

Publié le 16 février 2022 à 16h00 par T.M.

Aujourd’hui, Karim Benzema est le patron du Real Madrid. Toutefois, d’ici quelques mois, cela pourrait considérablement changer. Explications.

Suite au départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a pris la relève au Real Madrid. Désormais, l’international français porte la Casa Blanca sur ses épaules. Buteur, KB9 est également un meneur de jeu, s’imposant ainsi comme un maillon essentiel du schéma de Carlo Ancelotti. Toutefois, l’idylle entre Benzema et le Real Madrid pourrait ne plus durer très longtemps. Alors que l’ancien de l’OL est sous contrat jusqu’en 2023, un départ pourrait bien intervenir à l’été.

Ça se tend entre Benzema et le Real Madrid ?