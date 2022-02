Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce intrigante de Karim Benzema sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 15 février 2022 à 8h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis à un départ au Real Madrid l’été prochain. Et Karim Benzema en a remis une couche sur ce feuilleton avant leur grande confrontation en Ligue des Champions…

Ce mardi soir, le PSG recevra le Real Madrid pour le compte des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Une affiche forcément spéciale aux yeux de Kylian Mbappé, puisque l’attaquant français arrive en fin de contrat dans la capitale et dispose déjà d’un accord moral avec le club merengue comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Ce choc sera également l’occasion pour Mbappé de se retrouver face à son compère de l’attaque en équipe de France, Karim Benzema, et ce dernier a d’ailleurs blagué sur l’avenir incertain du joueur du PSG au micro de Canal + .

Benzema en remet une couche sur Mbappé