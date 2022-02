Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo berné par une vieille connaissance dans le feuilleton Dybala ?

Publié le 15 février 2022 à 7h15 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala semble être très apprécié par Leonardo, qui devra trouver un remplaçant à Kylian Mbappé au PSG.

Plus le temps passe et plus le départ de Kylian Mbappé semble être devenu inévitable. La star du Paris Saint-Germain ne souhaite toujours pas prolonger et sur le10sport.com nous vous avons révélé l’existence d’un accord de principe avec le Real Madrid, qui l’attend les bras ouverts. Ne comptez toutefois pas sur le principal intéressé pour lever le voile sur son avenir. « Ma décision n’est pas prise » a assuré Mbappé, au micro de Prime Video . « Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera ». A un moment ou un autre, le PSG devra pourtant se pencher sur la recherche de son successeur...

Allegri tape du poing sur la table pour Dybala... et Cuadrado