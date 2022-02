Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités d'Amine Harit sur son aventure dans le projet McCourt !

Publié le 16 février 2022 à 13h30 par La rédaction

Dans le dur avec l’OM, Amine Harit ne sait pas où il jouera l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, l’international marocain reste focalisé sur la saison actuelle et les objectifs du club.

Quand il signe à l’OM à la fin du mercato estival, Amine Harit sait qu’il ne part pas comme un titulaire dans l’esprit de Jorge Sampaoli. Au départ, le Marocain vient pour suppléer Dimitri Payet qui, du haut de ses 34 ans, ne pourra pas jouer tous les matchs. Décisif pour sa première apparition, l’histoire d’Amine Harit avec l’OM démarre bien. Mais quand le Réunionnais est revenu de blessure, Harit s’est éclipsé. Par séquence, l’ancien joueur de Schalke 04 a des éclairs. Mais beaucoup trop peu pour prétendre à une place de titulaire. Logiquement, son temps de jeu diminue. Surtout que Jorge Sampaoli n’est pas un adepte du turnover régulier. Hormis quelques entrées de temps en temps, Amine Harit n’a rien à se mettre sur la dent. « C’est frustrant, c’est dur, je vais pas dire le contraire. J’ai envie de jouer. Mais le coach a des choix à faire, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Si en plus de cela, ça ne se passait pas bien, j’aurais lâché l’affaire. Mais avoir des mecs qui te font rire, te remontent le moral, ça aide. C’est une frustration personnelle mais les matchs sont gagnés », explique lucidement l’international marocain dans l’émission Objectif Match .

« Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau »