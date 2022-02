Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli n’y croit plus pour cette recrue estivale…

Publié le 16 février 2022 à 10h00 par La rédaction

D’abord intéressant pour ses débuts avec l'OM, Amine Harit est vite rentré dans le rang, bloqué dans l’ombre de Dimitri Payet. A l’heure actuelle, Jorge Sampaoli aurait perdu sa confiance en l’international marocain.

Dernière recrue du mercato estival de l’OM, Amine Harit est arrivé à la toute la fin du mois d’août. Après une saison très compliquée à Schalke 04, l’international marocain avait pour ambition de se relancer avec l’OM. Et les débuts sont très prometteurs. Pour son premier match, Amine Harit remplace Dimitri Payet, blessé, et distribue une passe décisive à Bamba Dieng. Derrière, l’ancien nantais enchaîne et marque son premier but contre Rennes. Avant de gentiment disparaître. Éclipsé par Dimitri Payet, Amine Harit n’est plus jamais décisif. De quoi laisser planer le doute autour de son avenir.

Jorge Sampaoli a perdu sa confiance avec Harit