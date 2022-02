Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pau Lopez interpelle Pablo Longoria pour son avenir !

Publié le 16 février 2022 à 8h30 par A.D.

Arrivé de l'AS Rome lors du dernier mercato estival, Pau Lopez est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM. Interrogé sur son avenir ce mardi, le gardien espagnol a expliqué clairement qu'il voulait honorer son contrat jusqu'au bout.

Pour préparer la succession de Steve Mandanda (36 ans), Pablo Longoria a offert Pau Lopez à Jorge Sampaoli. Prêté par l'AS Rome jusqu'à la fin de la saison, le gardien espagnol restera à l'OM la saison prochaine. En effet, Pau Lopez est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club phocéen. Et comme il l'a expliqué clairement, le nouveau gardien numéro un de l'OM ne compte pas partir avant la fin de son bail.

«J'ai un contrat de quatre ans et j'espère l'honorer»