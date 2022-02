Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un chèque inespéré pourrait tomber pour McCourt !

Publié le 16 février 2022 à 9h00 par A.M.

Convoité par plusieurs clubs italiens, Maxime Lopez pourrait permettre à son club formateur de récupérer un joli chèque. L'OM avait effectivement conservé 30% sur une revente.

Lancé dans le grand bain à l'OM par Rudi Garcia, Maxime Lopez était moins apprécié par André Villas-Boas, qui l'utilisait peu et dans un rôle qui n'était pas le sien. Par conséquent, le milieu de terrain est prêté à Sassuolo en 2020 avant de s'y engager définitivement l'été suivant pour un transfert dont la somme est comprise entre 1 et 3M€. Mais Maxime Lopez pourrait bien rapporter beaucoup plus à l'OM.

Lopez pourrait rapporter 6M€ à l'OM