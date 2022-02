Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien bouclé un transfert à 8M€ !

Publié le 16 février 2022 à 1h00 par A.M.

Malgré la possible interdiction de recrutement que la FIFA pourrait infliger à l'OM, cela ne devrait pas remettre en cause le transfert définitif de Cengiz Ünder.

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Cengiz Ünder n'a pas perdu de temps pour convaincre tout le moment à l'OM. Et cela tombe bien puisque son option d'achat sera automatiquement levée en cas de maintien du club phocéen, ce qui sera bien évidemment le cas. Comme Pau Lopez et Mattéo Guendouzi, l'international turc sera donc définitivement transféré à l'OM en fin de saison. Malgré tout, la menace qui plane d'une interdiction de recrutement à cause de la gestion du cas Pape Gueye pourrait-elle tout remettre en cause ?

La sanction de la FIFA ne changera rien pour Ünder