Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo totalement relancé par... Mourinho ?

Publié le 16 février 2022 à 0h45 par A.D.

Peu satisfait par les résultats de Manchester United, Cristiano Ronaldo songerait déjà à partir. Grâce à Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG pourrait être en pole position cet été pour recruter CR7. Toutefois, le club de la capitale pourrait voir le Bayern et l'AS Rome lui jouer un mauvais tour sur ce dossier.

De retour à Manchester United depuis le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo aurait déjà des envies d'ailleurs. Alors que les résultats des Red Devils sont loin d'être satisfaisants à son gout, CR7 aimerait prendre le large dès la prochaine fenêtre de transferts. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG. En effet, le club de la capitale serait prêt à tendre les bras à Cristiano Ronaldo à l'été 2022. Et à en croire The Sun , le PSG serait l'option la plus probable pour la star portugaise en cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. D'autant qu'il pourrait rejoindre Lionel Messi à Paris.

Le Bayern et l'AS Roma en embuscade pour Cristiano Ronaldo ?