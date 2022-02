Foot - Mercato

Mercato : Vers un incroyable départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United ?

Publié le 15 février 2022 à 13h00 par Th.B.

Au cours du prochain mercato estival, Manchester United pourrait bien tourner la page Cristiano Ronaldo, notamment envoyé du côté du PSG, si une condition était remplie d’après la presse anglaise. Explications.

Après Lionel Messi, place à Cristiano Ronaldo au PSG ? C’est du moins ce que la presse anglaise et certains médias ibériques ont récemment laissé entendre. En effet, la deuxième aventure du quintuple Ballon d’or à Manchester United ne se passerait pas aussi bien qu’escompté dans l’esprit de Cristiano Ronaldo qui a même dernièrement fait savoir à Sky Sports que tout autre place que le top 3 n’était pas envisageable à ses yeux en Premier League. Certains bruits de couloir ont engendré des spéculations selon lesquelles Ronaldo serait prêt à claquer la porte l’été prochain, soit une année avant la fin de son contrat, si United ne se qualifiait pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Un accord à l’amiable pour un départ de Ronaldo en fin de saison ?